В Кузнецке пройдет фотоконкурс «Великий пост» Религия

Кузнецк, 13 марта 2017. PenzaNews. Прием заявок на фотоконкурс «Великий пост» стартует в Кузнецке Пензенской области в предстоящий вторник, 14 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он продлится до 14 апреля.

Работы необходимо предоставить в бумажном и электронном вариантах. Распечатанные фотографии необходимо приносить в административное здание Вознесенского кафедрального собора.

Конкурс будет проводиться в трех возрастных категориях — среди участников 6–10, 11–16 и от 17 лет.

Работы должны отражать историю и современную жизнь православной церкви, приходов и храмов Кузнецкой епархии, верующих, а также образовательную, просветительскую, воспитательную деятельность в традициях православной культуры.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится после праздника Пасхи, который в этом году выпадает на 16 апреля, сообщается на сайте Кузнецкой епархии.