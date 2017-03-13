В Кузнецке пройдет фотоконкурс «Великий пост»
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Кузнецк, 13 марта 2017. PenzaNews. Прием заявок на фотоконкурс «Великий пост» стартует в Кузнецке Пензенской области в предстоящий вторник, 14 марта.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он продлится до 14 апреля.
Работы необходимо предоставить в бумажном и электронном вариантах. Распечатанные фотографии необходимо приносить в административное здание Вознесенского кафедрального собора.
Конкурс будет проводиться в трех возрастных категориях — среди участников 6–10, 11–16 и от 17 лет.
Работы должны отражать историю и современную жизнь православной церкви, приходов и храмов Кузнецкой епархии, верующих, а также образовательную, просветительскую, воспитательную деятельность в традициях православной культуры.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится после праздника Пасхи, который в этом году выпадает на 16 апреля, сообщается на сайте Кузнецкой епархии.