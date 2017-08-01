В Пензе последователь пятидесятничества присоединился к православной вере Религия

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Присоединение к православной вере члена религиозной организации пятидесятников произошло в рамках работы консультационно-реабилитационного центра во имя святителя Иннокентия Пензенского.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, чин присоединения состоит из отречения от лжеучений харизматов, включающих хилиазм, спасение только верой, отрицание апостольского предания, псевдокрещение Святым Духом и глоссолалии, отрицание необходимости крещения детей и так далее.

В согласии с седьмым правилом Второго Вселенского собора и 50-м правилом святых апостолов, члены этого движения, не имевшие православного крещения, присоединяются к церкви как язычники.

Тот, кто был христианином, но отпал от православной церкви, принимаются в согласии с чином присоединения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», консультационно-реабилитационный центр во имя святителя Иннокентия Пензенского начал действовать в Спасо-Преображенском мужском монастыре весной 2017 года. На его базе оказывается помощь лицам, пострадавшим от деятельности тоталитарных сект и деструктивных культов.