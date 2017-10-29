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Пензенский митрополит принял участие в богослужении в Саратове

10:16 | 29.10.2017 | Религия

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Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в Покровском храме Саратова.

Пензенский митрополит принял участие в богослужении в Саратове

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Богослужение проведено в минувшую субботу, 28 октября, в честь того, что в храм был доставлен ковчег с мощами епископа Пензенского и Саратовского святителя Иннокентия.

Церковное мероприятие возглавил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Также в нем приняли участие архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Покровский и Николаевский Пахомий.

Как сообщает пресс-служба Саратовской епархии, в Покровском храме частица мощей останется до вечера воскресенья, 29 октября.

Местом постоянного пребывания ковчега станет Свято-Троицкий кафедральный собор Саратова.
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