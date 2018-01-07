Пензенский губернатор поздравил православных христиан с Рождеством Религия

Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил православных жителей региона с Рождеством, которое отмечается в воскресенье, 7 января.

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«В нашей стране это один из самых глубоко почитаемых праздников, который несет в себе высокие идеалы светлой надежды и веры, добра, милосердия и сострадания», — отметил он.

Глава региона добавил, что, сохраняя и приумножая вечные нравственные ценности, удастся укрепить мир, взаимопонимание и согласие в обществе и воспитать достойную молодежь, с которой связаны надежды на великое будущее России.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, много светлых и радостных дней!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.