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Пензенский губернатор поздравил православных христиан с Рождеством

09:21 | 07.01.2018 | Религия

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Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил православных жителей региона с Рождеством, которое отмечается в воскресенье, 7 января.

Пензенский губернатор поздравил православных христиан с Рождеством

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В нашей стране это один из самых глубоко почитаемых праздников, который несет в себе высокие идеалы светлой надежды и веры, добра, милосердия и сострадания», — отметил он.

Глава региона добавил, что, сохраняя и приумножая вечные нравственные ценности, удастся укрепить мир, взаимопонимание и согласие в обществе и воспитать достойную молодежь, с которой связаны надежды на великое будущее России.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, много светлых и радостных дней!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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