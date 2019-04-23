В Спасском соборе Пензы проведут пасхальное богослужение Религия

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Пасхальная великая вечерня состоится в воскресенье, 28 апреля, в строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы, который распахнет свои двери для прихожан впервые после Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

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Служба начнется в 16.00.

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Планируется, что митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и первые лица области обменяются поздравлениями.

Кроме того, за великой вечерней ожидается раздача благодатного огня из Иерусалима.

После богослужения в соборе будет показан короткометражный документальный фильм о Первохраме. Также собравшиеся смогут увидеть иконы для будущего иконостаса.

Ожидается, что для всех желающих будут организованы экскурсии, в ходе которых православные волонтеры расскажут об истории храма.