В Спасском соборе Пензы проведут пасхальное богослужение
Печать
Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Пасхальная великая вечерня состоится в воскресенье, 28 апреля, в строящемся Спасском кафедральном соборе Пензы, который распахнет свои двери для прихожан впервые после Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Служба начнется в 16.00.
Читайте также
Белозерцев поблагодарил бизнесменов за вклад в строительство Спасского собора в Пензе
Планируется, что митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и первые лица области обменяются поздравлениями.
Кроме того, за великой вечерней ожидается раздача благодатного огня из Иерусалима.
После богослужения в соборе будет показан короткометражный документальный фильм о Первохраме. Также собравшиеся смогут увидеть иконы для будущего иконостаса.
Ожидается, что для всех желающих будут организованы экскурсии, в ходе которых православные волонтеры расскажут об истории храма.