В Заречном на строительство храма пожертвовали более 19 млн. рублей Религия

Заречный, 23 мая 2019. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области пожертвовали на строительство храма Рождества Христова более 19 млн. рублей за период с 2010 года, когда стартовал сбор средств. Об этом сообщает городское управление общественных связей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно официальным данным, с начала текущего года удалось собрать 141 тыс. рублей. Очередная выемка средств из жертвенных кружек, установленных в местах с большой посещаемостью, состоялась на этой неделе.

По сведениям городской администрации, в 2019 году было установлено три дополнительные кружки в магазинах сети «Пятерочка».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание православного храма в городе Заречном Пензенской области был заложен в мае 2010 года.

Храм спроектирован по новой объемно-планировочной схеме, основным отличием которой является перенесение нагрузки от четырех боковых куполов на стены, за счет чего достигается архитектурная выразительность и свобода планировки.

В здании предусмотрена встроенная колокольня.

Планируется, что храм будет состоять из двух залов: верхней церкви, рассчитанной на 800 человек, и нижней, способной вместить 400 верующих.

Нижнюю церковь, в основном, намечено использовать для ритуальных обрядов. Также там будут располагаться подсобные помещения.

Высота храма по кресту будет составлять около 50 метров.