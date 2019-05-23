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В Заречном на строительство храма пожертвовали более 19 млн. рублей

17:55 | 23.05.2019 | Религия

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Заречный, 23 мая 2019. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области пожертвовали на строительство храма Рождества Христова более 19 млн. рублей за период с 2010 года, когда стартовал сбор средств. Об этом сообщает городское управление общественных связей.

В Заречном на строительство храма пожертвовали более 19 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно официальным данным, с начала текущего года удалось собрать 141 тыс. рублей. Очередная выемка средств из жертвенных кружек, установленных в местах с большой посещаемостью, состоялась на этой неделе.

По сведениям городской администрации, в 2019 году было установлено три дополнительные кружки в магазинах сети «Пятерочка».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первый камень в основание православного храма в городе Заречном Пензенской области был заложен в мае 2010 года.

Храм спроектирован по новой объемно-планировочной схеме, основным отличием которой является перенесение нагрузки от четырех боковых куполов на стены, за счет чего достигается архитектурная выразительность и свобода планировки.

В здании предусмотрена встроенная колокольня.

Планируется, что храм будет состоять из двух залов: верхней церкви, рассчитанной на 800 человек, и нижней, способной вместить 400 верующих.

Нижнюю церковь, в основном, намечено использовать для ритуальных обрядов. Также там будут располагаться подсобные помещения.

Высота храма по кресту будет составлять около 50 метров.

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