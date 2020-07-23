В Пензе начали проводить вечерние экскурсии по Спасскому кафедральному собору Религия

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Первая вечерняя экскурсия по Спасскому кафедральному собору Пензы, восстановление которого вступило в завершающую фазу, состоялась 22 июля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В роли экскурсовода выступил представитель Пензенской епархии.

Посетители узнали об истории Первохрама, о том, почему и когда он был разрушен, а также каким образом велась работа по его воссозданию. Кроме того, они получили возможность оценить центральную часть иконостаса и первые результаты отделочных работ.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области, до этого экскурсии по Спасскому кафедральному собору проводились, но не в вечернее время.

«По 26 июля включительно у пензенцев и гостей региона есть возможность бесплатно посетить экскурсию «Тайны Соборной площади». Записаться [...] можно в будни по телефону туристско-информационного центра Пензенской области: +7 (8412) 56-33-32 с 16.00 до 18.00. Сбор экскурсионной группы — у главного входа в собор», — сказали в ведомстве.