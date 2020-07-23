EN
13:02:23 Четверг, 23 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 154 случая заражения коронавирусом, 5 тыс. 345 человек выписаны, 76 пациентов умерли

В Пензе начали проводить вечерние экскурсии по Спасскому кафедральному собору

10:15 | 23.07.2020 | Религия

Печать

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Первая вечерняя экскурсия по Спасскому кафедральному собору Пензы, восстановление которого вступило в завершающую фазу, состоялась 22 июля.

В Пензе начали проводить вечерние экскурсии по Спасскому кафедральному собору. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В роли экскурсовода выступил представитель Пензенской епархии.

Посетители узнали об истории Первохрама, о том, почему и когда он был разрушен, а также каким образом велась работа по его воссозданию. Кроме того, они получили возможность оценить центральную часть иконостаса и первые результаты отделочных работ.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области, до этого экскурсии по Спасскому кафедральному собору проводились, но не в вечернее время.

«По 26 июля включительно у пензенцев и гостей региона есть возможность бесплатно посетить экскурсию «Тайны Соборной площади». Записаться [...] можно в будни по телефону туристско-информационного центра Пензенской области: +7 (8412) 56-33-32 с 16.00 до 18.00. Сбор экскурсионной группы — у главного входа в собор», — сказали в ведомстве.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области заготовлено более 28 литров плазмы с антителами к коронавирусу В Заречном 25 и 26 июля изменят схемы движения автобусов по четырем маршрутам
Местонахождение пропавшего без вести жителя Верхнего Ломова пока не установлено — УМВД В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 76
В Пензе организована проверка по факту падения столба на электромонтеров Под Пензой осужден мужчина, укравший поросенка
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама