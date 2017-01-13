Под Пензой скорая не смогла проехать к пациенту, потребовался снегоход Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Сотрудники пожарно-спасательного центра помогли доставить пациента к машине скорой помощи, которая не смогла проехать по вызову в село Краснополье Мокшанского района Пензенской области из-за занесенной снегом дороги.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения, медицинская помощь жительнице села понадобилась в минувший четверг, 12 января. При этом больная женщина находилась в 10 км от остановившейся машины с медиками.

Спасатели при помощи автомобиля доставили снегоходную технику до села Нечаевка. Затем на двух снегоходах с нартами привезли врача к пациентке.

После осмотра больной и оказания необходимой медицинской помощи на месте на специальных закрытых нартах с сопровождающим женщину транспортировали до машины скорой помощи.