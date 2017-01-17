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В Пензе добровольцы будут дежурить у несанкционированных купелей на Крещение

14:03 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Представители городского управления по делам ГО и ЧС, полицейские и члены добровольной народной дружины будут проводить рейды по местам несанкционированных массовых крещенских купаний в ночь на четверг, 19 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе добровольцы будут дежурить у несанкционированных купелей на Крещение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В черте города их насчитывается 11», — уточнили в администрации Пензы.

В пресс-службе призвали жителей к предельной осторожности.

«В настоящее время на реке Суре сложилась опасная обстановка. В основном лед состоит из слоев снега, а не сплошного массива замерзшей воды, и не соответствует нормам, разрешающим пребывание на нем большого количества людей. Он не только тонкий — всего 10 см, но и рыхлый по структуре», — пояснили в мэрии Пензы.

В городской администрации напомнили, что всего на территории муниципалитета будет организовано три купели: у гостиничного комплекса «Русская охота», на улице Рылеева и в на пруду за арбековским постом ГИБДД.
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