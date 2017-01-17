В Пензе добровольцы будут дежурить у несанкционированных купелей на Крещение Общество

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Представители городского управления по делам ГО и ЧС, полицейские и члены добровольной народной дружины будут проводить рейды по местам несанкционированных массовых крещенских купаний в ночь на четверг, 19 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«В черте города их насчитывается 11», — уточнили в администрации Пензы.

В пресс-службе призвали жителей к предельной осторожности.

«В настоящее время на реке Суре сложилась опасная обстановка. В основном лед состоит из слоев снега, а не сплошного массива замерзшей воды, и не соответствует нормам, разрешающим пребывание на нем большого количества людей. Он не только тонкий — всего 10 см, но и рыхлый по структуре», — пояснили в мэрии Пензы.

В городской администрации напомнили, что всего на территории муниципалитета будет организовано три купели: у гостиничного комплекса «Русская охота», на улице Рылеева и в на пруду за арбековским постом ГИБДД.