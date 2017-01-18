В Пензе после дискуссии о работе в период болезни принято обращение к работодателям Общество

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Текст обращения к жителям и работодателям Пензенской области, которое принято по итогам состоявшегося на минувшей неделе круглого стола «Сохранение здоровья населения», опубликован на сайте Законодательного собрания региона в среду, 18 января.

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«Уважаемые работодатели, осуществляющие деятельность на территории Пензенской области! Призываем вас ответственно относиться к сохранению здоровья сотрудников возглавляемых вами организаций! Создайте в коллективах нетерпимое отношение к заболевшим, продолжающим выходить на работу! Инфекционные заболевания нередко становятся причиной несчастных случаев и травм на производстве», — отмечается в обращении.

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В нем также содержится призыв к медицинским работникам, которых просят проявлять повышенное внимание к пациентам в период эпидемий.

«Все вместе обеспечим проживание в Пензенской области физически крепких и активных граждан, наших детей и внуков!» — подчеркивается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным на 16 января, уровень эпидпорога по суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в Пензенской области на 21,5%, в Пензе — на 27,3%.

С начала 2017 года в регионе зарегистрировано 144 случая гриппа.