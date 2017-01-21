В «Спутнике» 149-й маршрут пришел на смену 49-му Общество Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Пензенские маршрутки №49 перестали заезжать в город «Спутник» с минувшей пятницы, 20 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минпрома Пензенской области, теперь они следуют по маршруту «Улица Светлая — улица Сухумская». «В целях улучшения транспортного обслуживания населения Пензенской области с 20 января 2017 года начал работу межмуниципальный маршрут регулярных перевозок №149 «Пенза (улица Светлая) — село Засечное (город «Спутник»)», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что маршрут обслуживает индивидуальный предприниматель Дмитрий Талышев, перевозку пассажиров осуществляют 18 автобусов малого класса по утвержденному расписанию. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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