В Пензе намечены шаги по расчистке и дноуглублению русла Суры
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Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Расчистка и дноуглубление русла реки Суры в черте Пензы стали главной темой совещания, которое министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин провел в минувшую пятницу, 20 января.
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В нем приняли участие представители мэрии, администрации Железнодорожного района Пензы, а также компаний, отвечающих за инженерные коммуникации.
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Согласно озвученным на совещании данным, в русле реки Суры происходит интенсивное отложение донных наносов, что способствует ее заилению. Уменьшилось гидравлическое сечение русла и как следствие — пропускная способность реки.
На данный момент осуществляется сбор материалов для разработки технического задания для подготовки проектно-сметной документации на проведение расчистки.
«По итогам совещания предварительно определены участки русла реки, на которых планируется проведение работ», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.