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В Пензе перечень подлежащих ремонту дорог намечено составить не раньше мая

12:04 | 25.01.2017 | Общество

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Окончательное решение о перечне дорог на территории Пензы, подлежащих ремонту в 2017 году, будет принято после 15 мая, когда появится возможность получить экспертную оценку об их состоянии после зимы. Такая информация озвучена на совещании, которое провел и.о. главы администрации города Сергей Волков в среду, 25 января.

В Пензе перечень подлежащих ремонту дорог намечено составить не раньше мая

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что накануне губернатор сообщил о вхождении региона в программу «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой область получит 1 млрд. 250 млн. рублей, в том числе 1 млрд. 28 млн. рублей поступит в Пензу.

«В рамках приоритетной программы «Безопасные и качественные дороги» денежные средства, выделяемые Пензе, нужно освоить эффективно и в сжатые сроки», — отметил Сергей Волков.

Он поручил группе ответственных лиц подготовить проект-презентацию с предварительным перечнем дорог и планом работ, которые намечено выполнить по этой программе, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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