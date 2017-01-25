Полиция Пензы проверит информацию о гибели собаки в магазине от удара током Общество

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Жительница Пензы обратилась в полицию с просьбой провести проверку по факту гибели ее собаки в магазине на улице Литвинова.

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«Пока информация есть, что поступило заявление по такому факту, который произошел на улице Литвинова. А что произошло на самом деле, будут выяснять в ходе проверки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области в среду, 25 января.

Ранее информация о трагическом случае с домашним питомцем появилась в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь Екатерина Сенькина сообщила, что инцидент с пекинесом произошел в магазине по адресу: Пенза, улица Литвинова, 1, в минувший вторник, 24 января.

«Пол был влажный и грязный, она зашла первая, взвизгнула и упала, мой молодой человек, с которым они гуляли и зашли в злополучный магазин, начал поднимать ее, ведь он не знал про ток, просто его тоже ударило током, но он не пострадал, а вот маленькая радость — моя собачка Маруся — погибла!» — написала молодая женщина.

Екатерина Сенькина добавила, что намерена разобраться в обстоятельствах произошедшего и добиться наказания для виновных.

«А я была на работе и приехала, когда уже все! И когда с бездыханной собачкой на руках я зашла в этот магазин, у них было уже убрано и сухо, и ничего никто — ни продавец, ни хозяин — внятного мне не ответили! В общем я написала заявление в полицию. […] Что там произошло, сейчас будем выяснять, я не остановлюсь и глаза на это не закрою!» — резюмировала она.