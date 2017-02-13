Продолжается регистрация на конференцию по интернет-рекламе в Пензе Общество

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Более 150 человек прошли процедуру онлайн-регистрации на межрегиональную конференцию по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса» и докладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы, которая состоится в ресторан-холле «Frau Gross» в предстоящий четверг, 16 февраля.

Фото: РА «Белая ворона»

«Судя по постоянным звонкам по поводу билетов, в итоге будет около 200 человек, как мы и планировали, так как основная масса людей принимает решение в последние дни», — прокомментировал ИА «PenzaNews» руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем» Павел Берсенев, который является соорганизатором мероприятия.

Он добавил, что сайт конференции , который был запущен в День Конституции России, 12 декабря, за все время его существования посетили более 5 тыс. человек.

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«Состав участников очень разнообразный — это автосалоны, банки, известные в городе производственные предприятия, медицинские центры, агентства недвижимости, представители СМИ», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках конференции спикеры расскажут об эффективном использовании рекламных бюджетов, CRM-систем и поделятся личным опытом в вопросах интернет-продвижения.

Ключевыми темами мероприятия станут привлечение и удержание аудитории на сайтах компаний, а также построение отделов продаж с помощью современных инструментов автоматизации.