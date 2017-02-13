20:34:58 Понедельник, 13 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Продолжается регистрация на конференцию по интернет-рекламе в Пензе

15:08 | 13.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Более 150 человек прошли процедуру онлайн-регистрации на межрегиональную конференцию по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса» и докладчиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы, которая состоится в ресторан-холле «Frau Gross» в предстоящий четверг, 16 февраля.

Продолжается регистрация на конференцию по интернет-рекламе в Пензе

Фото: РА «Белая ворона»

«Судя по постоянным звонкам по поводу билетов, в итоге будет около 200 человек, как мы и планировали, так как основная масса людей принимает решение в последние дни», — прокомментировал ИА «PenzaNews» руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем» Павел Берсенев, который является соорганизатором мероприятия.

Он добавил, что сайт конференции, который был запущен в День Конституции России, 12 декабря, за все время его существования посетили более 5 тыс. человек.

Читайте также

Павел Берсенев назвал 5 причин посетить конференцию по интернет-рекламе в Пензе

«Состав участников очень разнообразный — это автосалоны, банки, известные в городе производственные предприятия, медицинские центры, агентства недвижимости, представители СМИ», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках конференции спикеры расскажут об эффективном использовании рекламных бюджетов, CRM-систем и поделятся личным опытом в вопросах интернет-продвижения.

Ключевыми темами мероприятия станут привлечение и удержание аудитории на сайтах компаний, а также построение отделов продаж с помощью современных инструментов автоматизации.
Актуальное
Читайте также
До 8 лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, вонзившей нож в грудь собутыльника В Спасском районе суд назначил штраф за хранение экстремистской литературы в мечети
Мария Ушакова из Заречного стала чемпионкой России по пауэрлифтингу В Пензе восстановили сломанное ограждение на несанкционированной ледовой переправе
Главный терапевт России планирует посетить Пензу в марте В пензенской библиотеке пройдет выставка к 125-летию картинной галереи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама