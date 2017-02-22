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В Пензе забили тревогу из-за участия школьников в «группах смерти»

15:30 | 22.02.2017 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Работники образования Пензы активизировали профилактическую работу в связи с участием ряда школьников в так называемых «группах смерти» в социальных сетях, где несовершеннолетних подстрекают к самоубийству. Об этом сообщил начальник управления образования города Юрий Голодяев.

В Пензе забили тревогу из-за участия школьников в «группах смерти»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы эту тревогу забили, потому что увидели, что такие дети есть и в Пензе», — сказал он в ходе 31-й очередной сессии гордумы в среду, 22 февраля.

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Юрий Голодяев пояснил, что в связи с этим педагоги напоминают родителям о необходимости контролировать круг общения своих детей, в том числе в Интернете.

«Поставлена задача, что необходимо мониторить ежедневно — и учителям, и родителям — сеть Интернет на предмет выявления таких страничек, потому что они очень часто меняют адреса и перенаправляют друг на друга. При обнаружении таких страничек [необходимо] уведомлять органы внутренних дел, прокуратуру и на сайте Роскомнадзора принимать меры к блокировке», — сказал он.

Начальник управления образования Пензы добавил, что розыском лиц, склоняющих детей к суициду, занимается полиция.
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