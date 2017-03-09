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Замдиректора ФГУП «Промсервис» высоко оценил работу магазинов и кафе пензенских колоний

15:45 | 09.03.2017 | Общество

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Заместитель директора по региональному развитию ФГУП «Промсервис» ФСИН России Рафаил Юнусов высоко оценил работу магазинов и кафе пензенских колоний №1 и №5, которые он посетил в ходе своего визита в регион.

Замдиректора ФГУП «Промсервис» высоко оценил работу магазинов и кафе пензенских колоний

Фото: 58.fsin.su

Рафаил Юнусов ознакомился с организацией торговли и ассортиментом представляемых товаров.

«То, что я увидел, мне понравилось. Показатели за истекший год хорошие. Самое главное — у людей есть цели, к которым они стремятся, и уверен, они будут достигнуты», — сказал он.

Замдиректора ФГУП «Промсервис» также провел личный прием осужденных. Вопросы, которые ему были заданы, в основном касались расширения ассортимента продукции, предварительного заказа товаров и работы магазинов в праздничные дни.

«После встречи с осужденными и руководством управления и учреждений сделаем некоторые выводы и плотнее будем работать с поставщиками на предмет увеличения ассортимента товаров по желаниям покупателей. На все запросы осужденных мы стараемся реагировать правильно и своевременно», — цитирует Рафаила Юнусова пресс-служба регионального управления ФСИН России по Пензенской области.
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