На улице Луначарского в Пензе демонтирован киоск по продаже шаурмы Общество

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Собственник демонтировал торговый павильон у дома №28 на улице Луначарского в Пензе, в котором осуществлялась продажа шаурмы.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, ранее индивидуальный предприниматель самовольно установил нестационарный торговый объект на муниципальном земельном участке и на протяжении 4 лет осуществлял деятельность в нарушение действующего законодательства.

В мэрии уточнили, что работы по демонтажу были проведены накануне.

«В целом по состоянию на четверг, 9 марта, в результате проведенных администрацией Пензы мероприятий в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов собственниками, осуществляющими деятельность в нарушение действующего законодательства, демонтировано 87 нестационарных торговых объектов на территории города», — пояснили в пресс-службе.