Юлия Самылкина стала «Мисс студенчество» в Пензенской области Общество

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Представительница Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юлия Самылкина одержала победу в областном конкурсе красоты, грации и творчества «Мисс студенчество – 2017».

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Конкурс, который проходит уже в 12 раз, состоялся в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в минувшую пятницу, 10 марта.

Первой вице-мисс стала студентка Пензенского государственного университета Анна Солдаткина. Титула второй вице-мисс удостоены Станислава Попова из ПГУ и Яна Яшина из ПГУАС.

Всего за победу боролись 13 девушек, которые показали себя в различных конкурсах, среди которых ― визитка, дефиле в платьях и купальниках, а также интеллектуальный.