Выставка «Первозданная Россия» начнет работу в Пензе 17 марта Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Открытие выставки «Первозданная Россия» состоится в киноконцертном зале «Пенза» в предстоящую пятницу, 17 марта.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, в Пензу привезли около 100 лучших работ фотографов-натуралистов.

«Также в рамках выставки можно будет увидеть новые документальные фильмы о природе, созданные телеканалом «Живая планета», и программу, посвященную 100-летию основания заповедной системы России — уникальные документальные фильмы о заповедниках и национальных парках», — добавил собеседник агентства.

По его словам, выставка будет работать до 17 апреля.

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Фестиваль «Первозданная Россия» проходит ежегодно с 2014 года. В течение месяца работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран.

За три года гостями фестиваля стали более 2 млн. человек в 70 странах мира.

В Пензе фестиваль «Первозданная Россия» впервые прошел в 2016 году. Экспозицию посетили несколько тысяч человек.