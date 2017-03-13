В Пензенской области стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Общество

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» стартовал в Пензенской области в понедельник, 13 марта.

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Она продлится до 24 марта.

В рамках акции в круглосуточном режиме будет работать телефон горячей линии управления МВД России по Пензенской области: +7 (8412) 59-10-10, на который любой человек может сообщить информацию о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков.

Кроме того, такие сведения можно оставить на сайте ведомства в разделе «Прием обращений».

«Призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять участие в проведении акции. Возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких, друзей и знакомых. Любая информация, поступившая на телефон горячей линии, не останется без внимания. Каждое сообщение будет проверено», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.