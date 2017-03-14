В Кузнецке пройдет конкурс на лучшую модель выпускного платья Общество

Кузнецк, 14 марта 2017. PenzaNews. 18-й городской молодежный конкурс на лучшую модель выпускного платья «Весенний стиль» пройдет в Кузнецке Пензенской области с 15 марта по 15 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем могут принять участие девушки и юноши в возрасте до 28 лет. Жюри определит лучших в двух возрастных категориях — до 14 лет и старше 14 лет.

Победителей выберут в номинациях: «Лучшая коллекция», «Эко-коллекция», «Выпускница 1917 года», «Высший класс» (модель сезона), «Милое ретро» (самое романтичное платье), «Платье для мамы»,«Изысканный винтаж», «Цветочная палитра», «Соло для белого», «На острие времени» (лучшее решение моделей из современных материалов), «Черно-белое кино», «Открытие», «Гостья из будущего», «Кружевной соблазн», «Берем цветом», «Мадмуазель Элегантность»,«А-ля Ассоль», «Джентльмен» (мужской костюм) и «Одноклассники».

Также предусмотрены поощрительные призы в категориях «Как картинка» (приз зрительских симпатий), «Магия» (приз мужских симпатий), «Моя паинька» (приз учительских и родительских симпатий).

Эскизы моделей должны быть представлены на бумаге формата А4 и выполнены гуашью, акварельными красками или цветными карандашами.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 26 апреля, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.