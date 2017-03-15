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Должника по алиментам из Пензенской области нашли в Москве

09:22 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции в Москве остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Пензенской области, долгое время не плативший алименты и ограниченный в праве управления транспортными средствами.

Должника по алиментам из Пензенской области нашли в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, должник не проживал по адресу регистрации и работал в столице.

«Когда инспектор выяснил, что нарушитель не имеет права ездить за рулем, документы на управление транспортным средством были изъяты, а машина отправлена на штрафную стоянку», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, должник сразу же сообщил приставам о своем официальном месте работы и желании помогать ребенку.

«Судебный пристав направил на работу постановление на удержание денежных средств, и теперь ребенок будет ежемесячно получать положенное от родителя», — резюмировала Яна Загребельная.
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