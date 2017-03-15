Команда шестого отряда ФПС по Пензенской области стала лучшей в ликвидации последствий ДТП Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Коллектив специализированной пожарно-спасательной части 6-го отряда ФПС по Пензенской области победила в первом этапе соревнований «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте».

Фото: 58.mchs.gov.ru

Второе место заняла команда второго отряда Федеральной противопожарной службы из Кузнецка, а третье — пятого отряда ФПС из Нижнего Ломова.

Соревнования проводились на открытой территории ООО «Литейно-механический завод «МашСталь». Там был установлен автомобиль с манекенами, имитирующими аварию и пострадавших в ней людей.

Пожарным было необходимо извлечь условных пострадавших из покореженного автомобиля, а затем оказать первую медицинскую помощь и передать их врачам.

Команды состояли из четверых человек: троих пожарных и одного водителя. При этом все члены команды имеют медицинскую подготовку, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.