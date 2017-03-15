В Пензенской области ограничение должников в спецправе показало свою эффективность Общество

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Временное ограничение должников в специальном праве, которое стало активно применяться в 2016 году, показало свою эффективность в Пензенской области.

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«Эффективно воздействует на должников применение судебными приставами-исполнителями мер временного ограничения, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве. В результате применения ограничения на выезд должников из Российской Федерации в течение 2016 года судебными приставами вынесено почти 11 тыс. таких постановлений, взыскано 95 млн. рублей», — сообщил руководитель управления ФССП РФ – главный судебный пристав региона Евгений Пазечко, выступая на коллегии ведомства в среду, 15 марта.

Он отметил, что результативность применения мер временного ограничения в спецправе должна быть увеличена.

«Считаю, что этого не достаточно и необходимо максимально использовать данный ресурс, особенно по исполнительным производствам о взыскании задолженности по алиментным обязательствам. Все должники по алиментам должны быть ограничены в выезде на 100%», — подчеркнул Евгений Пазечко.