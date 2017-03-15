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Пензенские судебные приставы-исполнители за 2016 год взыскали более 3 млрд. рублей

14:36 | 15.03.2017 | Общество

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Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФССП РФ по Пензенской области взыскали 3 млрд. 185 млн. рублей по итогам 2016 года. Об этом сообщил главный судебный пристав региона Евгений Пазечко в ходе коллегии ведомства в среду, 15 марта.

Пензенские судебные приставы-исполнители за 2016 год взыскали более 3 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По судебным актам взыскано 2 млрд. 371 млн. рублей, что на 525 млн. рублей больше, чем в 2015 году», — сказал он.

Евгений Пазечко добавил, что в результате применения мер принудительного исполнения в бюджет Российской Федерации взыскано более 1 млрд. рублей, в числе которых 409 млн. рублей налоговых платежей, 248 млн. рублей страховых взносов в пенсионную систему, 200 млн. рублей административных штрафов и 62 млн. рублей исполнительского сбора.

«В местный бюджет перечислено более 201 млн. рублей — это налоговые, пенсионные платежи и штрафы», — отметил руководитель управления ФССП РФ по Пензенской области.
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