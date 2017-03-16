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Прием заявок на областной конкурс «Мир заповедной природы» продлится до 24 марта

14:03 | 16.03.2017 | Общество

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Пенза, 16 марта 2017. PenzaNews. Прием заявок на областной этап конкурса детского творчества «Мир заповедной природы» продлится до 24 марта.

Прием заявок на областной конкурс «Мир заповедной природы» продлится до 24 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он проводится в трех возрастных группах по номинациям: рисунок, плакат «Сохраним заповедную природу», фотография и экологический буклет.

Работы могут быть посвящены животным, растениям, грибам или природным сообществам Пензенской области, а также находящимся поблизости особо охраняемым природным территориям.

26 апреля на базе дома детского творчества №1 будет организована выставка работ, а также состоится церемония награждения победителей областного конкурса «Мир заповедной природы».

Лучшие работы будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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