19:18:03 Понедельник, 20 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенский губернатор призвал заняться ликвидацией несанкционированных свалок

09:18 | 20.03.2017 | Общество

Печать

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Власти муниципальных образований Пензенской области должны активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок в Год экологии. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор призвал заняться ликвидацией несанкционированных свалок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужны денежные средства на приведение в порядок и рекультивацию земли. […] Не везде это еще сделано», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Глава региона подчеркнул, что забота об экологической обстановке в области должна быть приоритетной задачей чиновников.

Также Иван Белозерцев отметил, что надо продолжать работу, направленную на реализацию проекта по строительству завода по переработке мусора на территории Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе стартовал прием заявок на фестиваль «Мой выбор — жизнь и здоровье» В Пензе пройдут Артемовские чтения
В Кузнецке девушка подозревается в краже денег из квартиры путем подбора ключа В Кузнецке осуждена женщина, укравшая у мужчины телефон во время медленного танца
В Пензе задержан мужчина, пытавшийся сбыть более 100 SIM-карт без договора «Термодом» допустил нарушение при переносе сроков строительства дома в «Спутнике»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама