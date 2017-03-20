Пензенский губернатор призвал заняться ликвидацией несанкционированных свалок Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Власти муниципальных образований Пензенской области должны активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок в Год экологии. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

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«Нужны денежные средства на приведение в порядок и рекультивацию земли. […] Не везде это еще сделано», — отметил он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Глава региона подчеркнул, что забота об экологической обстановке в области должна быть приоритетной задачей чиновников.

Также Иван Белозерцев отметил, что надо продолжать работу, направленную на реализацию проекта по строительству завода по переработке мусора на территории Пензенской области.