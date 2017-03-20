Губернатор рассказал о печальных последствиях пренебрежения здоровьем в угоду работе Общество

Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в очередной раз призвал чиновников организовать разъяснительную работу с населением с целью недопущения случаев выхода на работу больных сотрудников и привел примеры печальных последствий игнорирования этой рекомендации.

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«Где-то неделю назад похоронили молодого человека, который перенес болезнь на ногах. Когда он обратился в больницу, было уже поздно — легкие уже развалились», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 20 марта.

Глава региона уточнил, что мужчине было 35 лет.

«Два дня назад сотрудница одного из госучреждений была доставлена в областную больницу с двусторонним воспалением легких в тяжелейшем состоянии. Находится в реанимации. […] Заболела, к врачам обращаться не стала, выходила на работу на час–два, как будто без нее работа встанет. Запустила здоровье. Сейчас все министерство здравоохранения вместе с врачами борется за ее жизнь», — сказал Иван Белозерцев.