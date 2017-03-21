В Пензенской области вновь отмечается рост простудных заболеваний Общество

Пенза, 21 марта 2017. PenzaNews. Количество случаев респираторных вирусных инфекций (РВИ) после сезонного спада вновь начало расти в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, по итогам прошлой недели их зарегистрировано около 2 тыс. 400, хотя неделей ранее насчитывалось чуть более 1 тыс. 900.

Показатель заболеваемости РВИ в период с 13 по 19 марта составил 175 на 100 тыс. населения, неделей ранее его удалось снизить до 141,3 на 100 тыс. населения.

Тем не менее, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями находится ниже уровня эпидпорога на 60%.

Большинство заболевших в Пензенской области — 57% — составили дети в возрасте до 14 лет.