В Пензе суд признал законным отказ в мероприятиях в поддержку сексменьшинств Общество

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда, которым было отказано в удовлетворении требований троих граждан к администрации Пензы о признании незаконными бездействия и отказов в согласовании публичных мероприятий.

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«4 октября 2016 года они подали в администрацию Пензы уведомления о проведении трех публичных мероприятий. 11 октября они хотели организовать в сквере имени А.С. Пушкина пикет в поддержку законодательного ужесточения наказания за преступления в отношении сексуальных меньшинств в России, 17 октября — шествие по проезжей части улицы Суворова с целью привлечения внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, гомофобии, фашизма и ксенофобии. Также в их планы входило проведение в сквере имени В.Г. Белинского митинга с целью призыва к отмене федерального закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России, принятого в июне 2013 года», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что об отказе в проведении мероприятий со ссылкой на федеральное законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних мужчинам стало известно из средств массовой информации.

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«При вынесении решения суд учел, что выбранные организатором места проведения пикетирования и митинга в центральной части города, где сосредоточены культурно-развлекательные учреждения, посещаются несовершеннолетними, цели публичных мероприятий связаны с распространением информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, в связи с чем их проведение является недопустимым. Заявленные цели митинга и пикетирования, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, ущемляют права детей на защиту от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Запрет к такой пропаганде не может расцениваться как дискриминационный, поскольку в равной степени относится ко всем», — пояснила собеседница агентства.