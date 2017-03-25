Пензенские специалисты отработали действия по тушению пожаров в лесах под Саратовом Общество

Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Взаимодействие региональных диспетчерских служб Пензенской и Саратовской областей, а также работников лесничеств на границе двух регионов отработано в рамках командно-штабных учений, организованных с целью подготовки к пожароопасному сезону.

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К участию в них привлекались, в частности, сотрудники пензенского лесопожарного центра.

Во время учений была отработана не только тактика и техника тушения лесных пожаров, но и отточена координация действий различных подразделений для ликвидации угроз лесному фонду и населенным пунктам вследствие неконтролируемых сельскохозяйственных палов.

«По итогам учений действиям лесопожарного центра дана положительная оценка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области.