Пензенские приставы напомнили родителям о необходимости платить алименты Общество

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФССП России по Пензенской области начали подготовку к ежегодной акции «Судебные приставы – детям». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального ведомства Яна Загребельная.

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По ее словам, у одного из мужчин, лишенного родительских прав, необходимость платить детям, находящимся в детдоме, вызвала недоумение.

«Конечно же, он знал, что двое его детей в детском доме, но то, что он теперь должен им платить, вероятно, не входило в его планы. Получив на руки документы, он начал отправлять судебных приставов к своей бывшей супруге, у которой шестеро детей», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что четверо детей женщины находятся в детдоме, который и пытается взыскать алименты.

«Мать блуждает по области, не задумываясь о родительских обязанностях. Четверым детям из шести она должна платить алименты, даже если они в данный момент находятся на содержании государства. Как эти дети будут получать положенные деньги с лишенных родительских прав родителей, пока неясно», — добавила Яна Загребельная.

Представитель УФССП отметила, что по 3 тыс. 342 исполнительным производствам, находящимся в отделе по исполнению документов по взысканию алиментных платежей по Пензе и Заречному с начала 2017 года, необходимо собрать 286 млн. рублей.