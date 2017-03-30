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Пензенские приставы напомнили родителям о необходимости платить алименты

10:04 | 30.03.2017 | Общество

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Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФССП России по Пензенской области начали подготовку к ежегодной акции «Судебные приставы – детям». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель регионального ведомства Яна Загребельная.

Пензенские приставы напомнили родителям о необходимости платить алименты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, у одного из мужчин, лишенного родительских прав, необходимость платить детям, находящимся в детдоме, вызвала недоумение.

«Конечно же, он знал, что двое его детей в детском доме, но то, что он теперь должен им платить, вероятно, не входило в его планы. Получив на руки документы, он начал отправлять судебных приставов к своей бывшей супруге, у которой шестеро детей», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что четверо детей женщины находятся в детдоме, который и пытается взыскать алименты.

«Мать блуждает по области, не задумываясь о родительских обязанностях. Четверым детям из шести она должна платить алименты, даже если они в данный момент находятся на содержании государства. Как эти дети будут получать положенные деньги с лишенных родительских прав родителей, пока неясно», — добавила Яна Загребельная.

Представитель УФССП отметила, что по 3 тыс. 342 исполнительным производствам, находящимся в отделе по исполнению документов по взысканию алиментных платежей по Пензе и Заречному с начала 2017 года, необходимо собрать 286 млн. рублей.
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