В Пензенской области пройдет конкурс «Лучшая муниципальная практика» Общество

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление правительства Пензенской области о проведении регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» с 20 апреля по 20 июня.

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Он состоится по номинациям: «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» и «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

В нем могут принять участие все муниципальные образования Пензенской области, которые будут распределены по двум категориям — городские округа и поселения, а также сельские поселения.

Заявки будут приниматься до 20 мая.

Для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в каждой категории будет отобрано по три заявки, набравших наибольшее количество баллов.

Подписанным документом утвержден состав конкурсной комиссии. Ее возглавил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.