В Пензенской области уволен инспектор ДПС, вносивший неверные сведения в протоколы Общество

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Инспектор дорожно-патрульной службы одного из районных подразделений Пензенской области уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

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«По предварительной информации, в январе–феврале 2017 года указанный сотрудник при составлении протоколов об административных правонарушениях в отношении водителей транспортных средств вносил сведения, искажающие их действительное содержание», — уточнили в ведомстве.

В полиции добавили, что по результатам служебной проверки также к дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители этого сотрудника.