В Пензе 41-летнему майору предложат стать стажером ради службы в органах внутренних дел Общество

Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев поручил подчиненным изучить вопрос о возможности принятия 41-летнего майора, обратившегося к нему в ходе приема граждан, на службу в качестве стажера.

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Мужчина пояснил, что служил в Вооруженных силах РФ.

По его словам, сейчас он хочет служить в органах внутренних дел, несмотря на то, что его возраст превышает предельно допустимый.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, в случае подтверждения профессиональной пригодности стажера к службе в органах внутренних дел он будет направлен на первоначальную подготовку в соответствии с действующим законодательством.