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Пензенский губернатор призвал достойно провести выпускные вечера

14:26 | 03.04.2017 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал уже сейчас заняться подготовкой к выпускным вечерам, чтобы праздник прошел на высоком организационном уровне.

Пензенский губернатор призвал достойно провести выпускные вечера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас родители пойдут убеждать директоров школ, чтобы куда-то выехать на природу с детьми [...] или [пойти] по ресторанам, по кафе, радоваться жизни, праздновать окончание обучения детей в школе. Надо проводить разъяснительную работу, чтобы все было достойно», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 3 апреля.

Глава региона подчеркнул, что директора школ должны нести персональную ответственность за проведение выпускных вечеров.

Также Иван Белозерцев поручил начать подготовку к губернаторскому балу.
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