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Белозерцев и Кувайцев выразили соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга

08:26 | 04.04.2017 | Общество

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Белозерцев и Кувайцев выразили соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Шок, боль, горечь утраты — чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи со взрывами в петербургском метро», — написал глава региона в своем «Твиттере».

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв теракта.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», — добавил Иван Белозерцев.

В свою очередь Виктор Кувайцев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Искренне сочувствуем родным и близким погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он.
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