Белозерцев и Кувайцев выразили соболезнования семьям погибших в метро Санкт-Петербурга Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга.

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«Шок, боль, горечь утраты — чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи со взрывами в петербургском метро», — написал глава региона в своем «Твиттере».

Шок,боль,горечь утраты-чувства, которые испытывает каждый житель Пензенской области в связи со взрывами в петербургском метро. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 3, 2017

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв теракта.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», — добавил Иван Белозерцев.

Глубокие соболезнования родным и близким погибших.Мы скорбим вместе с вами. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) April 3, 2017

В свою очередь Виктор Кувайцев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Искренне сочувствуем родным и близким погибших при взрыве в Санкт-Петербурге. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он.