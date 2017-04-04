Пензенские депутаты направили телеграмму с соболезнованиями в парламент Санкт-Петербурга Общество

Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области направили в парламент Санкт-Петербурга телеграмму с соболезнованиями семьям пострадавших и погибших в результате взрыва в метро

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«Трагедия болью отозвалась в сердцах жителей Пензенской области. Каждый из нас считает это личным горем. То, что произошло в городе-герое, не поддается здравому смыслу. Жертвами взрыва стали ни в чем не повинные люди. Но Петербург, переживший блокаду, вновь показал всему миру сплоченность и силу духа своих жителей», — говорится в тексте телеграммы.

В нем подчеркивается, что Пензенская область, как и вся Россия, скорбит вместе с Санкт-Петербургом.

«Но пусть все знают, что сломить и запугать нас невозможно. История нашего Отечества — лучшее тому подтверждение!» — цитирует текст телеграммы пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.