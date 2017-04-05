В Пензенской области семь работников бюджетной сферы получат жилищные выплаты Общество

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Семь работников бюджетной сферы Пензенской области смогут улучшить жилищные условия благодаря поддержке государства.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минтруда региона, всем им вручены выписки из распоряжения о предоставлении права на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий.

«Шесть получателей являются работниками государственных бюджетных и автономных учреждений Пензенской области в сфере здравоохранения. Кроме того, выплату получит спасатель пожарно-спасательного центра», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в каждой из этих семей воспитывается трое несовершеннолетних детей.

Распоряжением правительства региона от 29 марта 2017 года утвержден список получателей единовременных выплат на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере на 2014–2020 годы» из числа работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений.

В Пензенской области по данному направлению за период с 2011 по 2016 годы жилищные условия улучшили 565 работников бюджетной сферы. Общая сумма выделенных на эти цели средств составила 143 млн. рублей.