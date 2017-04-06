Гражданин Чехии обратился к пензенским приставам, чтобы найти жену и сына Общество

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Гражданин Чехии направил в управление ФССП России по Пензенской области запрос о розыске своего двухлетнего сына, которого после ссоры незаконно увезла с собой в Россию его жена, являющаяся уроженкой региона.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП по Пензенской области Яна Загребельная, дело было заведено в феврале 2017 года.

«Были проведены выезды по адресам, где могли находится «беглецы», опрошены родственники. Появилась информация, что женщина вместе с сыном выехала в Москву. Судебными приставами по розыску был установлен факт покупки авиабилетов на рейс «Москва — Прага» на имя матери и ребенка. Точность сведений была проверена через терминал аэропорта Шереметьево», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, после этого приставы обратились в департамент государственной политики в сфере прав защиты детей при министерстве образования и науки РФ, где сообщили, что ребенок уже находится на территории Чехии — супруги помирились, и семья воссоединилась.