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В Пензенской области за две недели от укусов клещей пострадали три человека

10:43 | 07.04.2017 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Трое жителей Пензенской области обратились в больницы с жалобами на укусы клещей в период с 25 марта по 6 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за две недели от укусов клещей пострадали три человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, двое из них — дети в возрасте до 14 лет.

В отношении всех обратившихся были приняты стандартные меры профилактики.

С начала сезона активности клещей в отделении исследований на вирусные, особо опасные и природно-очаговые инфекции центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области лабораторно было исследовано три насекомых, снятых с людей. Один из клещей был завезен из Туапсе.

Ни в одной из исследованных проб возбудители инфекций не обнаружено.

Вместе с тем выявлено два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Пензы за январь–февраль 2017 года. В обоих диагностированию предшествовала длительная инкубация — заражение произошло в июле и октябре 2016 года.
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