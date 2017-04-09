В Пензенской области активизирована работа по предотвращению ЧП на водоемах Общество

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники МЧС активизировали в Пензенской области профилактическую работу по предотвращению несчастных случаев на водоемах в связи с их освобождением от льда.

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Так, представители 6-го отряда Федеральной противопожарной службы за прошедшую рабочую неделю провели шесть рейдов — в Ленинском районе Пензы, неподалеку от «Засеки», на пруду на улице Стасова и у горы Каланча, а также в Иссе, Малой Сердобе и Лунино.

«Профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими гражданами велись по двум направлением. Они касались правил безопасности на воде и в весенне-летний пожароопасный период. Людям вручены памятки и листовки. Им разъяснили правила техники безопасности при ловле рыбы в весенний период, способы оказания первой доврачебной помощи людям, попавшим в холодную воду. Также участники рейдов обратили внимание жителей на негативное воздействие алкоголя на организм человека, напомнили о недопустимости разжигания костров в сухую и ветреную погоду на берегах водоемов и в лесах», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.