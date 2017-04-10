В Пензенском районе объявлен отбор кандидатов, желающих работать в ППС и ДПС Общество

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Отдел МВД России по Пензенскому району Пензенской области объявил об отборе кандидатов на службу в органы внутренних дел на замещение должностей младшего и среднего начальствующего состава — полицейских патрульно-постовой службы и инспекторов дорожно-патрульной службы.

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«К кандидатам предъявляются требования, предусмотренные законом «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 30 ноября 2011 года», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по вопросам трудоустройства необходимо обращаться по адресу: Пенза, улица Колышлейская, 2, кабинет №11.