Намечено выпустить около 3 тыс. буклетов о Пензенской области для самолетов и поездов Общество

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Около 3 тыс. буклетов с информацией о достопримечательностях Пензенской области планируется выпустить для распространения в самолетах и поездах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник отдела туризма Минкульта региона Алексей Уколов.

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«Сейчас [...] только собираем фотографии и тексты. Будут достопримечательности Пензенской области, турбазы, музеи, наверное, какие-то памятные места», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что буклеты напечатают как только на эти цели будут выделены бюджетные средства.

«При тираже 2 тыс. 800 штук это будет стоить 200 тыс. рублей: глянцевая бумага — 157 граммов, обложка, внутренний блок красочный, четыре полосы», — сказал Алексей Уколов.

Отвечая на вопрос о том, какие договоренности о распространении информации о регионе уже достигнуты, он уточнил, что на данный момент направлены письма с предложением о сотрудничестве в авиакомпании.

«Пока они нам не ответили», — пояснил собеседник агентства.

Начальник отдела туризма добавил, что вместе с тем регион получил предложение разместить информацию в журнале «Линии полета».

«Одна полоса стоит 280 тыс. рублей», — отметил Алексей Уколов.