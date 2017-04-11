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Водителей предупредили об увеличении числа велосипедистов на пензенских дорогах

16:17 | 11.04.2017 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательнее в связи с появлением на дорогах Пензенской области велосипедистов в весенне-летний период.

Водителей предупредили об увеличении числа велосипедистов на пензенских дорогах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Водители должны повысить бдительность на дорогах Пензенской области в связи с увеличением числа велосипедистов с наступлением устойчивой теплой погоды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

В нем отмечается, что только в городе Заречном за короткий промежуток времени пострадали двое велосипедистов.

10 апреля на улице Конституции водитель автомобиля «Skoda Fabia» 1959 года рождения допустил наезд на мужчину1952 года рождения, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде.

11 апреля на улице Ахунской водитель автомобиля «Kia Rio» 1994 года рождения сбил велосипедиста 1937 года рождения.

Оба потерпевших были госпитализированы.
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