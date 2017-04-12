В Пензенской области 15 апреля стартует сезон навигации на реках и водоемах Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Сезон навигации на реках и водоемах Пензенской области стартует в предстоящую субботу, 15 апреля.

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В преддверии этого в центре государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по региону прошел смотр сил и средств, заблаговременно проведены работы по расконсервации плавсредств ведомства.

В ходе смотра проверена исправность подвесных лодочных моторов, двигателей, ходовых огней, прожекторов, а с личным составом проведен инструктаж по мерам безопасности.

В ближайшее время инспекторский состав ГИМС выйдет на проведение противопаводковых мероприятий и патрулирование водных объектов.

«Спасатели напоминают, что запрещается управлять судном в состоянии алкогольного опьянения, передавать управление лицу, не имеющему на это права, превышать установленные скорости движения, заходить в закрытые для плавания районы без специального разрешения», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве напомнили, что также нельзя маневрировать в местах купания и массового отдыха населения.

«Запрещается приближаться на водных мотоциклах к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания, перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых, осуществлять пересадку людей во время движения, заправлять судно топливом без соблюдения мер безопасности и выходить на судовой ход при ограниченной видимости», — добавили в управлении.