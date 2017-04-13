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В Пензенской области участковый подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

08:05 | 13.04.2017 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Служебная проверка организована в Пензенской области по факту злоупотребления полицейским должностными полномочиями.

В Пензенской области участковый подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной информации, участковый уполномоченный полиции после получения от гражданки информации о хищении имущества с территории ее домовладения не принял мер к регистрации сообщения в установленном порядке и тем самым укрыл факт хищения. После обращения женщины в дежурную часть территориального подразделения полиции факт был зарегистрирован, по нему проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело», ― прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел, а также привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности.

«Кроме того, он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», ― добавили в полиции.
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