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На создание центра обработки вызовов «112» Пензенская область получит более 25 млн. рублей

08:25 | 13.04.2017 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. 25 млн. 766 тыс. рублей поступит из федерального бюджета в Пензенскую область в 2017 году на организацию центра обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

На создание центра обработки вызовов «112» Пензенская область получит более 25 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения, общий объем финансирования работ по созданию центра составит 28 млн. 950 тыс. рублей.

«3 млн. 184 тыс. рублей из них ― затраты бюджета Пензенской области», ― уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что для создаваемого центра планируется закупить и смонтировать высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процесс приема и обработки сообщений граждан в экстренные оперативные службы.

«Ожидается, что к концу 2017 года будет сдан в опытную эксплуатацию в тестовом режиме центр обработки вызовов системы «112» на территории Пензы», ― добавили в управлении.
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