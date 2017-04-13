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Роспотребнадзор выявил в Пензенской области многочисленные нарушения при реализации табака

15:51 | 13.04.2017 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области выявили нарушения законодательства, допущенные при реализации табачной продукции, в 69,6% торговых точек, проверенных в I квартале 2017 года.

Роспотребнадзор выявил в Пензенской области многочисленные нарушения при реализации табака

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, за этот период удалось проверить 56 объектов, на территории которых осуществляет деятельность 51 предприниматель. Нарушения были выявлены в 39 торговых точках.

Наиболее часто встречающимися стали те, что связаны с запретом курения на отдельных территориях. Всего за первый квартал установлено 20 таких фактов.

Кроме этого, на пяти объектах торговли не было знака о запрете курения.

За нарушения требований законодательства при продаже табачных изделий вынесено 39 постановления по делам об административных правонарушениях с наложением штрафов на общую сумму 160 тыс. рублей, в том числе 15 тыс. рублей на юридических лиц  и 126,5 тыс. рублей на должностных.
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